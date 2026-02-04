Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

Photo: © photonews

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Antwerp, Joseph Oosting, a confirmé plusieurs absences pour la demi-finale aller de Coupe de Belgique face au Sporting d'Anderlecht. Le T1 de l'Antwerp ne pourra compter sur aucun nouveau joueur, mais ne s'en plaint pas.

Il y a eu beaucoup de remous au Sporting d’Anderlecht cette semaine, avec le départ de Besnik Hasi, remplacé provisoirement par Edward Still, et le licenciement probable d’Olivier Renard dans les jours à venir. Cependant, Joseph Oosting, l’entraîneur de l’Antwerp, préfère se concentrer sur sa propre équipe avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique entre les deux clubs.

Une rencontre pour laquelle l’entraîneur néerlandais devra faire de sérieux choix, puisque plusieurs éléments importants vont devoir déclarer forfait. "Heureusement, certains joueurs font leur retour, comme Marwan Al-Sahafi et Xander Dierckx", s’est-il d’abord réjoui en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.

"Gyrano Kerk (malade) ? Non, pas lui. Il a joué, mais les symptômes, comme un mal de gorge, persistent. Mauricio Benítez est aussi absent, sa blessure reste sérieuse. Van Helden, Adekami et Hairemans sont également forfaits", a-t-il précisé.

Joseph Oosting ne compte pas semer la panique, malgré un mercato hivernal qui ne s’est pas déroulé comme prévu. L’Antwerp a vendu Rosen Bozhinov et l’a remplacé par Rein Van Helden, qui est donc blessé, et on est encore loin des 10 millions d’euros d’achats promis par Marc Overmars il y a quelques mois.

"Je suis content de ce que j’ai. Je suis ici depuis seulement deux mois, nous devons encore travailler. Si on doit recruter beaucoup de joueurs en janvier, cela crée forcément des tensions, car ils doivent s’habituer les uns aux autres. Si on recrute quelqu’un, il faut que ce soit un véritable renfort, et pas juste recruter pour dire de recruter", a conclu Joseph Oosting.

