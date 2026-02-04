"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

Présent en conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique face à l'Antwerp, Edward Still a plaisanté face aux questions concernant son avenir au poste d'entraîneur principal d'Anderlecht. Le T1 intérimaire ne semblait visiblement pas en savoir beaucoup plus lui-même.

Un peu moins de vingt-quatre heures avant le coup d'envoi de la demi-finale aller de Coupe de Belgique entre le Sporting d'Anderlecht et le Royal Antwerp, Edward Still a livré ses premiers mots en tant que T1 des Mauves en conférence de presse, à la suite du renvoi de Besnik Hasi ce lundi.

Lors de cette première prise de parole, l'ancien entraîneur principal de Charleroi, Eupen et Courtrai s'est montré calme, posé, et a tenté d'apaiser la situation après la claque reçue lors du Clasico. Il sera sur le banc ce jeudi, peut-être aussi dimanche à Genk, mais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait dans les prochaines semaines.

"Comment je me sens ici ? Très calme, concentré sur le match de demain. On ne joue pas une demi-finale de Coupe toutes les semaines. C'est incroyablement important pour le club et pour le groupe", a-t-il déclaré dans la salle de presse du Lotto Park, avant de plaisanter sur son avenir.

Edward Still ironise sur son avenir à Anderlecht

"Combien de temps vais-je rester ici ? Vingt minutes, le temps de la conférence de presse, c'est sûr, non ? (rires). Peu importe, je ne suis pas pressé. Il ne s'agit pas de devenir T1 à tout prix, le bon projet est important pour moi. Le plus important, c'est cette demi-finale. On ne m'a pas demandé d'assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison."

Et son frère, Will ? Ferait-il un bon entraîneur pour Anderlecht ? "Aucune idée, je n'en ai jamais parlé avec lui. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. C'est la première fois que je passe de T2 à T1, tandis que lui l'a déjà fait quatre fois. Je vais essayer de profiter de son expérience", a conclu Edward Still.