La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

Alors qu'Anderlecht affronte l'Antwerp ce soir en demi-finale de la Coupe de Belgique, les supporters du RSCA en ont assez.

Le Sporting d'Anderlecht est en crise. Les Mauves ont perdu le Clasico dimanche dernier au terme d'un match lamentable, dans la droite lignée de ce qu'ils proposaient depuis des semaines. Autant dire que ce soir, il ne faudra pas se louper en demi-finale de la Coupe de Belgique, face à l'Antwerp.

Et pour ce match, qui pourrait bien définir la fin de saison d'Anderlecht, les ultras bruxellois ont annoncé une mesure forte. La Mauves Army a ainsi décidé de rompre avec une tradition établie, à savoir l'accueil tout en pyrotechnie de leurs joueurs au stade.

Le communiqué des supporters d'Anderlecht

Dans un communiqué publié via ses réseaux, le groupe principal d'ultras du RSC Anderlecht a en effet déclaré que les joueurs d'Anderlecht "ne méritaient pas ce privilège". Un communiqué à découvrir en intégralité ci-dessous.

"Après une accumulation écœurante de désillusions en peu de temps, ce 'Clasico' perdu de manière lamentable et exécrable en terres ennemies aura été la goûte de trop à notre soutien indéfectible. Cette défaite, symbole parfait de votre suffisance et de votre manque de caractère, nous pousse à devoir vous mettre devant vos responsabilités en tant que footballeur professionnel. Vu que les descentes à Neerpede deviennent malheureusement de plus en plus répétitives au fil des saisons et qu'elles ont visiblement de moins en moins d'impact, nous avons décidé de changer de registre. À l'unanimité, il a été acté d'annuler le traditionnel accueil du bus prévu avant la manche aller de cette demi-finale de Coupe de Belgique. Ce privilège, vous l'avez piétiné. Vous ne le méritez plus.

Pour une fois, nous allons nous mettre à votre niveau. Nous allons donc, comme vous, nous contenter du strict minimum (mais en mieux tout de même, ce qui ne sera certainement pas compliqué). À vous désormais d'assumer vos responsabilités, d'honorer ce maillot avec fierté et de respecter l'histoire du plus beau club du pays, chaque jour qui passe tout au long de vos juteux et plantureux contrats. Prouvez-le nous sur le terrain avec des prestations convaincantes, engagées et abouties, où chacun donne le meilleur de lui-même pour ces couleurs qu'il a la chance et le privilège de porter et où chacun se bat pour autre chose que son confort personnel. Le Royal Sporting Club Anderlecht n'est pas un refuge pour joueurs sans âme et ne le sera jamais