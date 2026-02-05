En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

Marc Coucke rêve du retour de Jean Kindermans au bercail. Mais cela sera très difficile, car Paul Gheysens, propriétaire de l'Antwerp, ne se laissera pas faire.

Wouter Vandenhaute a décidé en 2023 de ne pas renouveler le contrat de Jean Kindermans en tant que responsable de la formation des jeunes au sein du RSC Anderlecht. Une véritable révolution car le patron de Neerpede était une vraie légende du club, que l'Antwerp a immédiatement été chercher.

Ce n'est un secret pour personne : Anderlecht regrette cette décision, d'autant plus maintenant que Vandenhaute a pris la porte. L'ensemble du conseil d'administration veut le ramener, tandis que Romelu Lukaku, qui a déjà prévu de revenir à Anderlecht, ne cache pas non plus sa déception à ce sujet.

Jean Kindermans de retour à Neerpede ?

Problème: un retour de Kindermans sera tout sauf une tâche aisée. L'ancien du RSCA est sous contrat au Bosuil jusqu'à la mi-2029 et son travail pour améliorer la formation des jeunes y est très apprécié.

Paul Gheysens, propriétaire de l'Antwerp, n'a aucune intention de faire des concessions. L'homme d'affaires anversois ne sera ouvert à un tel départ qu'à une seule condition, et elle est simple : il faudra que le RSC Anderlecht mette la main à la poche. C'est ce que rapporte Het Laatste Nieuws.

Jean Kindermans lui-même est très attaché à Anderlecht... mais aussi très heureux à Anvers, où il dispose d'un très beau contrat qui le met à l'abri jusqu'à sa retraite. Michael Verschueren, nouveau président du Sporting, peut-il frapper un grand coup ?