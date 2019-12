Ca s'est joué à peu de choses entre Charleroi et Zulte: "Je ne pense pas qu'ils étaient meilleurs"

Le Sporting de Charleroi bute à nouveau sur la Coupe de Belgique. Pourtant arrivés lancés à Zulte, les Zèbres ont subi la loi d'un Essevée plus réaliste. Une élimination douloureuse, qui s'est jouée "sur des détails".

Dans un match "très intense", de l’aveu des deux coachs, il fallait marquer en premier pour s’ouvrir la porte des demi-finales de la Coupe de Belgique. Et c’est Zulte qui a trouvé l’ouverture. "En première période, il y a eu des occasions des deux côtés, avec deux équipes qui voulaient aller de l’avant. Le but, qui est tombé dès la reprise, nous a fait mal", analyse Karim Belochine.

Zulte a été plus efficace que nous.

Charleroi a pourtant continué d’y croire. Steeven Willems a d’ailleurs eu une belle occasion en deuxième mi-temps. "C’est un peu à l’image de notre match, on en a eu quelques-unes, mais, sur ce match, on n’a pas eu ce petit brin de chance pour passer", regrette le défenseur central.

"Je ne pense pas que Zulte a été meilleur que nous. Je pense que les deux équipes ont joué et malheureusement, c’est Charleroi qui perd", ajoute-t-il. "Zulte a été plus efficace que nous et Zulte se qualifie pour les demi-finales. On va devoir désormais se concentrer sur la suite du championnat", conclut pour sa part Karim Belhocine. Prochain rendez-vous samedi, à Mouscron pour les Zèbres.