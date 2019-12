Christophe Galtier donne des premières nouvelles d'Osimhen, victime d'un malaise en plein match

L'ancien joueur du Sporting de Charleroi a été contraint de quitter la pelouse.

Victime d'un malaise lors du match de Coupe de la Ligue face à Monaco, Victor Osimhen a été emmené à l'hôpital dans la foulée. Si les résultats n'ont pas encore été communiqués officiellement, Christophe Galtier se veut rassurant quant à l'état de santé du joueur.

"Il a eu un étourdissement et des douleurs donc il a été transporté rapidement à l'hôpital. On vient d'avoir des nouvelles et tout est rentré dans l'ordre. A la mi-temps, on ne savait pas trop ce qu'il se passait puisqu'il avait été transporté par le Samu. Mais on vient d'échanger avec lui et il va bien. Est-ce que c'est un malaise vagal ou quelque chose de plus important ? Pour l'instant, je ne sais pas", a commenté l'entraîneur du LOSC en conférence de presse d'après-match.

L'ancien Zèbre est resté en observation à Monaco pour la nuit.