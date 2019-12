Lionel Messi dispose d'un contrat "à part" à Barcelone, le club voudrait le prolonger

Lionel Messi n'est pas n'importe quel joueur et dispose donc d'un traitement "de faveur" au FC Barcelone. Mais le club aimerait cependant encore prolonger son génie.

Le sextuple Ballon d'Or le répète à chaque interview : il aimerait terminer sa carrière au FC Barcelone, où tout a commencé et où il est devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais Lionel Messi dispose également d'une clause spéciale dans son contrat (qui court officiellement jusque juin 2021) : à chaque fin de saison, en fonction de son état physique, il peut décider de quitter le club sans que celui-ci ne lui mette de bâtons dans les roues.

Mais à 32 ans, Messi n'a plus paru aussi fort depuis longtemps. L'Argentin est lié à "son" club jusqu'en juin 2021, mais Josep Maria Bartomeu, qui quittera la présidence du Barça à cette même date, espère offrir à son public un ultime cadeau d'adieu - la prolongation de la Pulga pour au moins une saison de plus. D'après le Mundo Deportivo, le père du joueur, Jorge Messi, aurait été contacté pour évoquer une prolongation jusqu'en 2023.

Finir à Barcelone ?

Lionel Messi ne portera jamais d'autre maillot en Europe que celui du Barça, c'est une certitude. Au-delà du prix qu'il faudrait mettre sur la table se pose la question de l'intérêt, pour un joueur plus que trentenaire et ayant déjà tout réussi, de quitter le club où il a construit sa légende.

Si Messi devait, un jour, quitter le Barça parce que ses prestations ou son corps ne suivent plus (comme Xavi et Iniesta avant lui), il le fera presque à coup sûr pour un retour au pays, où il a également dit qu'il aimerait prendre sa retraite. Et si cela se fait, ce sera sans montant de transfert et pour un salaire naturellement inférieur à celui qu'il touche en Catalogne ...