Luckassen honnête : "Oui, peut-être que Bruges a plus de qualité"

Que dire après la rencontre de Croky Cup entre Bruges et Anderlecht ? Certains essayaient de relativiser, mais Derrick Luckassen ne se cachait pas.

Auteur d'un match assez solide, le défenseur néerlandais ne savait trop que dire après la défaite (0-2) en quart de finale de Coupe contre Bruges. La saison d'Anderlecht est-elle finie ? "Pour quoi jouons-nous maintenant ? (il hésite) Pour bien finir l'année, je suppose. Il reste deux matchs, il faut les gagner", lance Luckassen. "Après, peut-être qu'on reviendra en ligne de compte pour les PO1. Si on ne gagne pas ... (il hausse les épaules). Je n'y pense pas encore".

Derrick Luckassen ne le cachait pas : Anderlecht a vécu un match compliqué. "Le premier quart d'heure, c'était vraiment pénible. On a un peu repris le contrôle du match par après, mais on prend un goal dès le retour des vestiaires", regrette-t-il. "La mentalité ? Non, ce n'est pas le problème. La qualité ? Peut-être, oui. Bruges était meilleur. On s'est à peine créés des occasions", pointe Luckassen en guise de conclusion.