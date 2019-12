L'Europe lui a coûté cher, la trêve fera le plus grand bien au Standard

Il reste encore deux matches, mais 2019 se termine sur les rotules pour les joueurs liégeois, et avec la grimace pour les supporters. Le groupe de Preud'homme a traversé non sans dégât une zone de turbulences, mais devrait s'en remettre.

Nous nous étions déjà penchés sur le parcours intéressant, mais insuffisant des Rouches en Europa League. Il leur a été utile sur plusieurs plans, et servira pour les prochains mois, mais comme l'an passé, l'accumulation des rencontres s'est ressenti sur les résultats en championnat. Et en Coupe ce mercredi.

Un noyau plus large, mais...

Michel Preud'homme avait pourtant prévu le coup en renforçant son groupe durant l'été. Différentes blessures, dont les longues de Dussenne et Bokadi, ont cependant empêché les tournantes à quelques reprises.

La faute à un mercato encore trop léger en terme quantitatif? Si cette critique est donnée par certains, elle est difficilement compréhensible, puisqu'un club ne peut pas prévoir autant d'absences et ne peut se permettre des noyaux de 35 joueurs, notamment pour l'aspect financier, trop souvent oublié.

Reste qu'en terme qualitatif, il y a un déficit bien visible cette semaine. Certains éléments n'ont pas la confiance de Preud'homme pour rentrer plus dans les plans, tandis que d'autres manquent encore de planches et sont préservés par l'entraîneur liégeois.

Tout cela a résulté en un manque d'efficacité qui n'a fait qu'empirer l'état physique et mental du groupe. Chaque match s'est joué jusqu'à la dernière seconde, avec plusieurs fins heureuses, mais qui laissaient tout de même des traces. "Et ces scénarios m'empêchaient de faire reposer Cimirot ou Bastien", notait MPH récemment.

La liste des absents et des joueurs incertains s'est encore allongée sur une semaine de temps, reste deux rencontres à négocier, dont un nouveau choc face aux Buffalos. La trêve fera assurément beaucoup de bien au Standard. Et avec un mercato qui ne devrait apporter que du positif lui aussi, il y a fort à parier que l'équipe principautaire soit bien plus costaud à l'approche des Play-Offs. Jouer sur un seul tableau leur conviendra mieux.