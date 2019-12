🎥 Serie A : Castagne et l'Atalanta explosent l'AC Milan

Ce dimanche après-midi au Stadio Atleti Azzurri d'Italia, l'Atalanta Bergame (6e, 28 points) recevait l'AC Milan (9e, 21 pts) dans le cadre de la 17e journée de Serie A.

L'Atalanta a été sans pitié face à l'AC Milan ce dimanche. Les hommes de Stefano Pioli ont pris l’eau face à Timothy Castagne et ses coéquipiers. Le Diable Rouge était évidemment aligné du côté de la Dea. L'ancien joueur de Genk, Ruslan Malinovskyi faisait également partie du onze de Gian Piero Gasperini.

Papu Gomez ouvrira rapidement le score en fusillant Donnarumma (10e), 1-0. Les Rossoneri tiendront jusqu'à la pause avant de sombrer. Pasalic inscrira le but du break (61e) avant de voir Ilicic planter un doublé derrière (63e, 72e). Tout juste entré en jeu, Muriel ira aussi de son petit but (83e). Devant son public, l’Atalanta Bergame s'impose 5-0 et occupe donc la 5ème place. L’AC Milan descend à la 10ème place.

GOOAAL | Quel joli but de Gomez ! 😱



1️⃣-0️⃣ #AtalantaMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/9RjF0V6BTI — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) 22 décembre 2019

GOAL | Mario Pašalić double la mise ! 💯



2️⃣-0️⃣ #AtalantaMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/Shx9mPlYJB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) 22 décembre 2019

GOAL | Josip Iličić marque le 3-0 ! 🙌



3️⃣-0️⃣ #AtalantaMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/DylbqQa7e7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) 22 décembre 2019

GOLAZO | Quel but de Josip Iličić ! 🚀



4️⃣-0️⃣ #AtalantaMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/4s05tmSQ2z — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) 22 décembre 2019