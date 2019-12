La Juve défaite en Supercoupe d'Italie !

C'est en Arabie Saoudite que les Bianconeri disputaient leur dernier match de l'année.

Pas de nouveau trophée pour la Vieille Dame. C'est la Lazio qui a remporté le duel pour la Supercoupe. Les Romains avaient ouvert le score à la 16e via Luis Alberto, sur un service en retrait de Sergej Milinkovic-Savic, mais n'ont pu garder leur avantage jusqu'au repos.

Sur un envoi sec du pied gauche de Cristiano Ronaldo, Strakoshka ne pouvait que repousser devant lui, Paulo Dybala en profitait pour pousser au fond (1-1, 45e). Mais après le second but de l'équipe de Simone Inzaghi, la Juve n'allait plus pouvoir revenir.

Lulic offrait le but de la victoire en reprenant au second poteau un centre prolongé, mais Cataldi assurera la victoire dans les dernières secondes d'un superbe coup-franc, alors que Betancur venait d'écoper de sa seconde jaune. La Lazio s'offre sa cinquième Supercoupe.