Le Kavé veut briller au Canonnier: "On n'y va pas pour un 0-0"

Dernier match de l'année, cet après-midi, à Mouscron, qui reçoit le Kavé: un duel aux allures de lutte pour le top 6.

Septième, avec le même nombre de points que Zulte Waregem et quatre unités de plus que l’Excel Mouscron, Malines pourrait finir l’année dans le top 6 et profiter d’un éventuel faux-pas du Essevée, qui reçoit Bruges. "Si nous gagnons, nous ferons une bonne affaire au classement", confirme Wouter Vrancken.

"Marquer et prendre les trois points"

"Et même avec un point, ça pourrait être le cas", ajoute le coach du Kavé. Mais ce n’est pas pour autant que le Malinwa se déplacera à Mouscron pour fermer la boutique. "Mouscron est un déplacement difficile, contre une équipe de notre niveau. Mais nous n’y allons pas pour un 0-0."

"Nous y allons pour marquer des buts et essayer d’empocher les trois points. Mais un match peut toujours évoluer de telle sorte qu’à la fin, tu es content avec un partage", conclut-il. Les Hurlus sont en tout cas prévenus : Malines veut terminer son année 2019 en force.