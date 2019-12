De poursuivant de Bruges à la lutte pour les PO1 : Carcela ne se tracasse pas

En un mois, beaucoup de choses ont changé pour les Rouches. La mauvaise série de résultats, liée à divers facteurs, a fait perdre des places et a rendu le climat assez tendu. Les Liégeois doivent même regarder au-delà du Top 6 désormais.

Une qualification pour les Play-Offs 1 sans le moindre stress? Ce ne sera peut-être pas pour cette saison. Les premiers matches de 2020 devront être riches en points, sans quoi le doute sera de plus en plus présent. Le calendrier ne sera pas des plus évidents, avec un déplacement à Malines en guise de reprise.

Mais Mehdi Carcela, toujours optimiste et souriant, reste confiant. "Je ne ressens pas de doute. Et la pression ne m'affecte pas, ça me donne même encore plus envie, même si ça ne peut être le cas de tout le monde."

Les diverses déceptions de décembre ont à chaque fois laissé des regrets. Le Standard n'est pas passé loin d'un bien meilleur bilan. "C'est un éternel recommencement, contre Gand on crée encore bien plus d'occasions, puis on encaisse un but venu d'ailleurs. Je continue à dire que tout cela est un manque de chance. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas", note l'ailier liégeois.

Je vais continuer à parler d'un manque de chance

Bruges était encore proche avant cette série. "Mais si on divise les points, il n'y a plus que sept unités de retard. On sait qu'on est capable de tout au Standard. Ça se jouera dans la tête."

Reste que le Standard doit surtout assurer sa place en PO1 tout d'abord, et plusieurs équipes restent une menace. Dont Zulte, à quatre unités seulement. "On a eu à chaque fois des doutes, mais on s'est à chaque fois qualifié au dernier moment. Là on est dans le Top 6, il y a moins de doutes que les années précédentes", assure Mehdi Carcela.