Pep Guardiola voulait garder Kompany à ses côtés: "Je lui ai dit: 'Non, non, non'"

Avant que Vince The Prince ne quitte City pour Anderlecht, Pep Guardiola a tout fait pour que Kompany prolonge à City.

Deux titres, deux Coupes de la Ligue, deux Community Shields, une FA Cup... Pendant trois saisons, Pep Guardiola et Vincent Kompany ont empilé les trophées avec Manchester City. Mais à la fin de la saison dernière, le Diable Rouge a décidé de quitter le navire.

"J'ai vraiment essayé"

Au grand dam de son entraîneur. Comme il le révèle à Manchester Evening, l'Espagnol aurait aimé que Kompany prolonge l'aventure à ses côtés. "J'ai vraiment essayé de le convaincre de rester un an de plus avec nous", confirme Pep Guardiola.

"Lors des dernières semaines, je lui ai dit à plusieurs reprises: 'Non, non, non... Tu ne peux pas me quitter.' Mais il m'a quitté. Quand ce genre les joueurs de son calibre prennent une décision, il ne changent jamais d'avis."