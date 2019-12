Coaching gagnant pour Lampard : "La tactique n'était pas le souci"

Le jeune coach des Blues a prouvé une nouvelle fois ce dimanche qu'il était aussi prometteur sur le bord du terrain qu'il ne l'avait été en tant que médian. Sa réaction rapide a sauvé Chelsea à Arsenal.

Il a fallu une boulette de Leno pour offrir l'égalisation, mais Chelsea était devenu la meilleure équipe depuis un bon moment. Si Arsenal avait surclassé son rival pendant une trentaine de minutes, la montée de Jorginho et le changement de système a changé la donne.

Mais à juste titre, le coach londonien ne tirait pas toute la couverture sur lui. Car si son équipe et sa défense en particulier ont souffert, c'était plus qu'un souci tactique. "J'aurais pu changer un autre joueur qu'Emerson. Ce n'était pas une question de joueur ou de tactique. Mais nous étions tous trop léthargiques. Arsenal était supérieur dans l'état d'esprit et plus courageux. Bravo à Mikel Arteta qui a trouvé nos failles dans ce 3-4-3."

Lampard a également surpris en faisant monter le petit Tadiq Lamptey, 19 ans, qui a eu un bel impact pour sa première apparition. Le manager remerciait son staff, qui l'a aidé pour ce choix. "Joe Edwards et Jody Morris ont cru en Lamptey et m’ont conseillé de le faire monter. J’ai demandé à Jody s’il était assez fort pour monter et il m’a dit clairement oui. Crédit à eux pour ce conseil."