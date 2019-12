Marc Brys ne devrait pas signer à Ostende, plusieurs entraîneurs bien connus ont envoyé leur candidature

Le KV Ostende part en stage en Espagne le 6 janvier et souhaite le faire avec un nouvel entraîneur à bord de l'avion. Marc Brys était l'un des meilleurs candidats, mais son nom pourrait déjà être rayé de la liste.

Le président Frank Dierckens aimerait un entraîneur belge ou quelqu'un qui connaît bien la compétition belge. L'un de ses premiers choix était Marc Brys.

Candidats

Cependant, l'ancien coach de Saint-Trond ne semble enthousiaste à l'idée de débuter une aventure plutôt turbulente sur la côte belge et en aurait informé les Côtiers, selon Het Laatste Nieuws.

De Boeck, Leko et Vanhaezebrouck ne sont pas non plus intéressés par le KVO. Le président Frank Dierckens a par contre reçu les candidatures de Peter Maes (actif à Lommel en D1B), Mircea Rednic, Emilio Ferrera et Adnan Custovic.