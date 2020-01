Onyekuru proche d'un départ de l'AS Monaco ?

L'été dernier, l'ASM avait mis près de 13 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services d'Henry Onyekuru alors à Everton.

Toutefois, le transfert en Principauté aura été un échec pour l'ancien attaquant de l'AS Eupen et d'Anderlecht, qui n'a pratiquement pas eu l'occasion de jouer. Après six mois à peine et quatre rencontres à son actif, Onyekuru serait sur le point de quitter le Rocher pour rejoindre Galatasaray, comme l'évoque Eurosport.

Le Nigérian a déjà évolué chez le champion de Turquie la saison dernière, alors en prêt. Une bonne saison que les supporters n'ont pas oublié, Onyekuru avait alors inscrit 14 buts en 31 rencontres..

De ce fait, la demande de Galatasaray porterait sur un prêt gratuit pour le reste de la saison, avec la totalité su salaire du joueur prise en charge par le "Galat".

Le prêt ne devrait pas s'accompagner d'option d'achat, de ce fait, le joueur devrait alors retourner à Monaco au terme de la saison.