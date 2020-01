Jan Vertonghen, en fin de contrat, ne manque pas d'options

Jan Vertonghen arrive en fin de contrat à Tottenham et n'a toujours pas prolongé son contrat. José Mourinho ne semble pas optimiste concernant le Diable Rouge, qui pourrait retourner à l'Ajax Amsterdam.

Jan Vertonghen (32 ans) pourrait-il retrouver l'Eredivisie et l'Ajax Amsterdam, où il a évolué de 2006 à 2012, remportant deux titres de champion ? D'après le Telegraph, le club néerlandais aurait des vues sur son ancien défenseur central, qui est libre de discuter avec les clubs intéressés et même d'y signer un précontrat dans l'attente de l'évolution de sa situation à Tottenham.

Si les Spurs souhaiteraient prolonger Jan Vertonghen, José Mourinho ne s'est récemment pas montré optimiste sur le sujet, évoquant notamment des soucis de discussion entre les représentants du joueur et le club.

La Serie A est sur le coup

Vertonghen n'intéresse pas que l'Ajax Amsterdam : toujours d'après la presse anglaise, le Napoli et l'Inter Milan garderaient un oeil sur le Diable Rouge. Gennaro Gattuso souhaiterait renforcer la ligne défensive napolitaine et pourrait même tenter d'attirer Jan Vertonghen dès cet hiver, ce qui impliquerait paiement d'une somme (probablement raisonnable) à Tottenham plutôt qu'un transfert libre dans six mois.