Le Standard dévoile le groupe qui part en stage : deux nouveaux jeunes sont du voyage !

Les Rouches s'envolent ce samedi direction Marbella.

C'est Noë Dussenne, qui se rapproche progressivement d'un retour à l'entraînement, que le Standard partira en Espagne. Il n'y a pas d'absent surprise, mais deux nouveaux noms qui évoluent en U21 apparaissent.

Le défenseur Dianganga est préféré à Sangare, pourtant présent avec les pros à plusieurs moments, et en attaque, le jeune burkinabé Tapsoba accompagne lui aussi le groupe. Le gardien Galjé et les médians Joachim Carcela et Nicolas Raskin font également partie de la liste.

Le groupe : Bodart, Galje, Gillet, Milinkovic-Savic, Dianganga, Dussenne, Fai, Gavory, Laifis, Lavalée, Miangue, Vanheusden, Vojvoda, Amallah, Bastien, Boljevic, J. Carcela, M. Carcela, Cimirot, Lestienne, Mpoku, Raskin, Avenatti, Cop, Dragus, Emond, Oularé, Tapsoba.