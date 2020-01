Le nouveau directeur général du FC Liège honoré : "Être prêt le jour où nous serons en D1B"

Ce jeudi 2 janvier, les Sang et Marine ont présenté leur nouveau coach Drazen Brncic mais aussi dévoilé le nom de leur nouveau directeur général. Cette décision intervient dans le cadre de la professionnalisation du matricule 4.

Pierre-Laurent Fassin est le nouveau directeur général du FC Liège. "Il y a quelques semaines, le président est venu me trouver en me disant que le club évoluait et que des choses devaient changer et être structurées. Il fallait un directeur général et il m'a demandé si ce poste m'intéressait. J'ai répondu par l'affirmative. Je n'y avais jamais pensé. Je suis et vis dans le monde du football depuis très longtemps, près de vingt ans. Comme joueur, puis comme journaliste. Puis le FC Liège est mon club de coeur, pour cela que j'y suis depuis le mois d'avril comme Responsable de communication. J'ai pesé le pour et le contre, et je suis arrivé très vite à la conclusion que ce challenge m'intéressait. Il y a un avenir posssible, potentiel et réalisable au niveau sportif. Puis la confiance de Jean-Paul Lacomble qui m'honore et me rend assez fier", a souligné Pierre-Laurent Fassin.

Le FC Liège tient à se professionnaliser. "Cela s'impose dorénavant en D1 Amateurs. Il y a la licence, le sponsoring, les supporters et l'école des jeunes qui compte 600 joueurs. Il faut être également prêt le jour où nous serons en D1B. Si nous montons, il ne faudra pas se demander quelles sont les marches à suivre. Je vais bien revoir tout le monde et me plonger dans les dossiers présents. Faire en sorte que tout tourne convenablement au quotidien", a conclu le nouveau directeur général du matricule 4.