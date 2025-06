🎥 Youri Tielemans réalise-t-il l'une des meilleures saisons de sa carrière ? Amadou Onana a un avis bien tranché !

Youri Tielemans et Amadou Onana ont √©volu√© ensemble du c√īt√© d'Aston Villa cette saison. Ce dernier s'est exprim√© sur sa relation et sur la fa√ßon dont il per√ßoit son co√©quipier.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Amadou Onana n'a pas manqué d'encenser Youri Tielemans. Les deux Diables Rouges entretiennent une relation solide.

Le natif de Dakar est clair, Youri Tielemans a fait une bonne saison : "Un grand Youri cette saison, qui a, pour moi, fait l'une des meilleures saisons de sa carrière. Il a été super important pour nous, pour l'équipe."

"Je pense qu'il a joué plus de 50 matchs cette saison. Un des piliers de cette équipe et, franchement pour moi, c'est une joie," poursuit-il. En effet, le Diable Rouge n'a presque manqué aucune rencontre cette saison. Les deux seuls matchs de Premier League que le joueur formé à Anderlecht a manqués étaient contre Tottenham et Bournemouth en raison d'une blessure au mollet en fin de saison.

Le milieu de terrain a été énormément présent avec les Villains lors de l'exercice 2024-2025. Il est apparu sous les couleurs du club anglais très précisément 53 fois. Une régularité qui a d'ailleurs le don de plaire aux supporters, mais aussi au club, qui avait notamment fait une publication à ce sujet sur ses différents réseaux sociaux.

"En plus, c'est un confrère belge, ça rajoute toujours un petit truc. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et de qui je peux aussi apprendre," conclut Amadou Onana.