Zeno Debast est-il désormais défenseur ou milieu de terrain ? Le Diable Rouge répond clairement !

La première saison de Zeno Debast au Sporting CP est terminée. Il repart avec une coupe, un titre de champion... et une nouvelle position sur le terrain.

Zeno Debast a quitté Anderlecht l’été dernier en tant que défenseur central pour rejoindre le Sporting CP… où il a découvert une toute nouvelle position.

Sous les ordres de Rui Borges, le jeune Belge a été testé dans différents rôles : "Parfois, c’était un vrai mélange : arrière droit, gauche, défense centrale, milieu offensif… et même en 6", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws. "Avec le ballon, ça allait encore, mais sans le ballon, c’était parfois plus compliqué."

Pour s’adapter à son rôle de milieu défensif, Debast a dû modifier ses repères : "C’était surtout ma position qui me posait problème. Est-ce que je dois me retourner ? Laisser passer le ballon ? Et puis soudain, je devais aussi presser avec l’attaquant, jouer dos au but…"

Mais s’il s’est montré polyvalent, il reste clair sur sa préférence : "C’est une force d’être capable de jouer aux deux postes, mais je me sens toujours défenseur central. Ça n’a pas changé."

Et pourtant, son entraîneur n’est pas forcément du même avis : "Il m’a dit qu’il me voyait comme un milieu et voulait me donner cette chance. Ça s’est bien passé, alors je suis resté à ce poste."

Il conclut avec lucidité : "J’ai grandi en tant que défenseur central, c’est ancré en moi. Et je continue de m’y entraîner de temps en temps, c’est une décision conjointe. Je ne veux pas perdre le feeling et les automatismes du poste."