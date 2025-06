🎥 Les premiers mots forts de la nouvelle recrue d'Anderlecht Zoumana Keita !

Zoumana Keita est officiellement un joueur d'Anderlecht depuis ce mardi. L'Allemand a prononcé ses premiers mots sous ces nouvelles couleurs.

Anderlecht a terminé la saison à la quatrième place et il est rapidement devenu évident que de grands changements allaient avoir lieu cet été. Des changements principalement au sein de l'effectif, car la direction a décidé de maintenir sa confiance envers l'entraîneur Besnik Hasi.

Plusieurs joueurs prêtés vont retourner dans leur club, tandis que le club bruxellois espère aussi tirer un bon prix de certains éléments convoités. Par ailleurs, des dossiers restent à trancher concernant des joueurs en fin de contrat dans un an : il faudra donc soit les vendre, soit les prolonger.

On ne sait pas encore exactement qui quittera le club, mais Anderlecht ne reste pas inactif. Après les arrivées de Cedric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic, le club a annoncé ce mardi sa troisième recrue estivale : Zoumana Keita, qui s’est engagé jusqu’en 2029.

Il s’agit d’un défenseur central en provenance du Viktoria Köln, un club de troisième division allemande. Un transfert plutôt atypique pour Anderlecht, même s’il semble clair que le but est de l’intégrer rapidement à l’équipe première. Sur les réseaux sociaux du club, Keita a réagi brièvement à sa signature.

"C’est un immense honneur de pouvoir jouer pour un club comme le RSC Anderlecht. Je me sens très bien ici et je suis extrêmement reconnaissant de la confiance et des responsabilités que le club m'accorde. Après nos premiers échanges, je n’ai pas hésité longtemps. Je veux juste le faire", a-t-il déclaré.