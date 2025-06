Le Standard envisagerait de ramener un ancien du club à la maison... mais aura de la concurrence

Le moulin à rumeurs va battre son plein dans les semaines à venir, en attendant que l'une ou l'autre se concrétise. Au Standard, une piste mène notamment à un ancien de la maison, formé au club.

Quelles seront les premières recrues de l'ère Wilmots/François ? Tous les supporters du Standard se posent la question. Il a longtemps semblé que cela aurait dû commencer fort avec le retour d'Axel Witsel au bercail, mais ce jour est postposé, probablement à l'après-Coupe du Monde des Clubs.

Quelques rumeurs ont déjà été évoquées, et nous vous résumions les dossiers il y a peu (lire ici). Récemment, c'est un autre retour qui aurait été envisagé par le Standard, même si ce serait celui d'un joueur ayant moins marqué l'histoire du club que Witsel.

En effet, selon le média anglais TeamTALK, le club liégeois s'intéresserait à un transfert de Ryan Mmaee (27 ans), formé au Standard des U17 à l'équipe A et qui en a porté les couleurs à 13 reprises entre 2017 et 2019, date de son départ définitif après deux prêts (à Beveren et Aarhus).

Mmaee évolue actuellement à Stoke City, en Championship. Il a manqué une bonne partie de la saison en raison de problèmes musculaires, ne disputant que 4 matchs (1 but, 1 assist), et ne jouant pas du tout lors de son prêt au Rapid Vienne.

Ryan Mmaee est encore sous contrat jusqu'en juin 2026 à Stoke et c'est donc la dernière opportunité pour le club anglais d'en tirer quelque chose. L'international marocain (12 caps, 4 buts) n'est évalué qu'à 1,4 million d'euros, un montant honnête, mais Stoke City aurait d'autres candidats acquéreurs et le Standard ne pourrait pas s'engager dans une course aux enchères.