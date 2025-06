"Regardez cette m****" : quand Romelu Lukaku répond à Amadou Onana après l'entraînement !

2581

On le sait, Romelu Lukaku et Amadou Onana ont une bonne relation. La dernière story publiée par Big Rom en réponse au joueur d'Aston Villa confirme encore plus cela.

Ce lundi, les Diables Rouges ont participé à un entraînement ouvert. Celui-ci a permis à de nombreux supporters de faire la rencontre de plusieurs joueurs. 1400 fans s'étaient déplacés au centre d'entraînement de Tubize. Lors de cette séance, la bonne humeur était de mise entre ceux-ci. Les sourires fusaient et les chamailleries étaient nombreuses. On a notamment pu apercevoir Romelu Lukaku s'amuser avec le joueur fraîchement arrivé dans la sélection, Diego Moreira. Une complicité était déjà présente entre les deux hommes. Amadou Onana s'est lui aussi bien amusé avec Big Rom. Dans une story publiée sur son compte Instagram, le natif de Dakar écrit "Vamooooos", accompagné d'une photo où il semblait taquiner l'avant-centre de Naples. Romelu Lukaku a directement répondu à cette publication dans une story. "Jour 1 et mon frère essaie déjà de me chercher, regardez cette m**** 🤣", écrit le natif d'Anvers. D'autres joueurs ont été complices. On a notamment aussi pu remarquer une bonne entente entre Diego Moreira, Youri Tielemans et Amadou Onana lors de cette séance. Il est toujours important pour un groupe d'entretenir de bonnes relations, ces sourires et chamailleries sont donc positifs en vue des deux prochains matchs des Diables Rouges. Ce vendredi, la Belgique affrontera la Macédoine du Nord à l'extérieur tandis que le 09, un affrontement contre le Pays de Galles au Stade Roi Baudouin sera au rendez-vous.