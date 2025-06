Helmut Graf revient sur le départ de son petit-fils, Diego Moreira, du Standard : "Je ne l'ai pas très bien vécu"

Helmut Graf s'est exprimé à propos de son petit-fils Diego Moreira. L'ancien joueur qui a joué six saisons au Standard est fier de la trajectoire du joueur de Strasbourg.

L'ex-joueur des Rouches est très heureux de l'évolution de la carrière footballistique de Diego Moreira : "Je ressens de la fierté. Diego, je l’ai vu naître et je l’ai promené en poussette dans les rues de Liège. Je l’ai aussi vu grandir et j’ai passé dix ans avec lui au football, à l’Académie du Standard qu’il avait intégrée en 2010, à l’âge de cinq ans et demi."

"Je me souviens encore des propos d’Yves Archambeau, son formateur : 'Qu’est-ce que c’est pour un phénomène ?' En plus d’avoir une lecture de jeu incroyable, Diego dribblait tout le monde, et se dribblait parfois lui-même," explique-t-il à Sudinfo.

"Après six mois, j’ai vu l’amour que Diego avait pour le ballon. À chaque fois, c’était 'Papy, n’oublie pas que tu dois me conduire à l’entraînement'. Je me souviens lui avoir dit un jour : 'Diego, le jour où tu n’as plus envie d’y aller, il faut le dire, Papy ne sera pas fâché'. Mais il aimait tellement ça qu’il ne l’a jamais fait."

Le natif de Liège n'a jamais joué avec l'équipe première du Standard de Liège. Il avait choisi de poursuivre sa formation au Benfica Lisbonne. "Au moment même, j’aurais bien aimé qu’il continue au Standard et, comme son père et comme moi-même, qu’il foule un jour la pelouse de Sclessin," confie l'ancien joueur. "Par après, lorsque je me suis rendu à Lisbonne et que j’ai vu comment il était pris en charge, tant au niveau de l’école que du football, je me suis dit qu’il avait bien fait de partir," souligne-t-il.

Son départ chahuté du Standard, le grand-père du joueur l'a mal vécu : "Je ne l'ai pas très bien vécu, je l’avoue. Diego avait 15 ans à l’époque et ne pouvait pas signer un transfert international avant son 16e anniversaire. Le Standard, qui en avait parfaitement le droit sur le plan réglementaire, a donc porté l’affaire devant les instances sportives. J’aurais tant aimé que ça s’arrange autrement."