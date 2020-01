FA Cup: les Gunners ont eu chaud

Les Gunners ont fait parler leur expérience pour dominer Leeds United, au premier tour de la FA Cup.

Deuxième victoire consécutive pour Arsenal et son nouveau coach, Mikel Arteta. L'Espagnol a pourtant dû croiser les doigts en première période. Malgré la division d'écart, c'est bien Leeds United qui a dominé les débats en première période.

15 tirs au but pour les hommes de Marcelo Bielsa avant la pause. Sans réussite. Arsenal a attendu la seconde période pour frapper et c'est Reiss Nelson, avec un peu de réussite, qui a inscrit le but de la qualification (1-0).

Les Gunners rejoignent la plupart des grosses écuries de Premier League en seizièmes de finale. Objectif la montée désormais pour Leeds qui domine la deuxième division anglaise depuis le début de saison.