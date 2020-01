Le licenciement de Conte pèse lourd dans les pertes de Chelsea

Au cours de la dernière saison, Abramovich a réinjecté quelques 290 millions d'euros dans le club londonien.

Pourtant, les Blues ont présenté de lourdes pertes lors de leur dernier bilan financier. En effet, Chelsea a subi une perte globale de plus de 100 millions d'euros. En cause, des transferts coûteux, une masse salariale encore plus élevée, l'absence de Ligue des Champions la saison dernière.

Mais aussi, et non des moindres, le coût du licenciement d'Antonio Conte. Le coach italien a mené Chelsea vers le titre en 2017. Mais, Abramovich a tout de même décidé de le licencier alors qu'il lui restait douze mois de contrat. Résultats des courses : les Blues y ont perdu plus de 26 millions d'euros.

Pire, depuis 2004, les décisions de licencier ses coachs a entraîné une perte cumulée de plus de 105 millions d'euros, selon la BBC. On se souvient, notamment, que Maurizio Sarri avait subi le même sort, alors qu'il lui restait deux ans de contrat.