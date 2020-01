Legear face à un tournant de sa carrière : "Jouer encore deux saisons"

Jonathan Legear est de retour en Belgique après une aventure en Turquie à Adana Demirspor. L'ailier de 32 ans a signé en amateur à Visé.

Si Legear a choisi de rejoindre Visé, c'est entre-autre pour José Riga : "Je l'ai connu à Blackpool et au Standard. C'est un entraîneur que j'apprécie. Son expérience et ses compétences devraient permettre à Visé de progresser. L'aspect familial du club a également joué un rôle. Visé était le meilleur choix pour moi, même si j'aurais pu jouer en D1A pendant encore un an ou deux", confiait notamment Legear à la RTBF.

Visé sera-t-il son dernier club en tant que joueur ? "J'aurai bientôt 33 ans. Je compte jouer encore deux saisons et espère connaitre la promotion avec Visé, mais je pense déjà à l'avenir. Je souhaite rester dans le football, c'est sûr. Peut-être comme entraineur ou manager. Je me vois aussi agent de joueur, j'en ai eu plusieurs au cours de ma carrière et je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est un environnement spécial, mais je suis correct et honnête. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs, surtout les jeunes, mais aussi pour les clubs. Je suis sûr que cette profession me conviendrait."