Comme Yohan Boli, eux aussi ont opté pour l'argent en pleine force de l'âge

Yohan Boli en aura déçu beaucoup : alors qu'il atteignait son meilleur niveau à Saint-Trond, devenant même international ivoirien, il a opté pour le Qatar plutôt que pour le top belge. Il n'est pas le premier à quitter la Pro League de cette façon ...

Yassine El Ghanassy : de La Gantoise à Al-Aïn, 2014

La carrière de Yassine El Ghanassy a connu de nombreux détours et l'un des premiers date de 2014 : après des prêts à WBA (où il ne joue pas) et Heerenveen (où il retrouve le plaisir et l'efficacité), le feu follet de La Gantoise rejoint les Émirats Arabe Unis et Al-Aïn. "Pas seulement pour l'argent, je reste ambitieux", affirme-t-il à l'époque. Il avait alors 23 ans.

El Ghanassy sera ensuite libéré par les Buffalos ; bref passage en Norvège, retour plutôt réussi au KV Ostende, puis transfert au "FC Mogi", à Nantes, avant un second transfert dans la péninsule arabique, dans le club saoudien d'Al Raed. Yassine El Ghanassy, 29 ans, est sans club depuis octobre 2019.

Imoh Ezekiel : du Standard à Al-Arabi, 2014

L'attaquant nigérian impressionnait au Standard : deux saisons pleines, respectivement à 16 (2012-2013) et 15 (2013-2014) buts toutes compétitions confondues. Mais Imoh Ezekiel, qui n'avait alors que 20 ans, va prendre une décision qui a jusqu'ici orienté sa carrière : celle de rejoindre le Qatar et Al-Arabi à l'été 2014. Il n'y restera que six mois avant de revenir à Liège, où il reprendra son rythme précédent (13 matchs, 6 buts).

Mais Ezekiel ne rebondira pas vraiment : prêté à Anderlecht la saison suivante, il ne s'y imposera pas, repartira au Qatar pour une saison avant d'opter pour la Turquie, "son plus grand regret". De fil en aiguille, le Nigérian (qui n'aura finalement pas pris la nationalité qatarienne en vue du Mondial 2022, comme cela avait été évoqué initialement) est revenu en Belgique, à Courtrai. Il a 26 ans et n'aura pas eu la carrière espérée jusqu'ici ...

Júnior Dutra : de Lokeren à Al-Arabi, 2015

Un nom qui a moins marqué le public francophone, mais Junior Dutra n'a que 26 ans et est l'un des meneurs de l'attaque du Sporting Lokeren lorsqu'il opte pour un départ au Qatar, lui aussi à Al-Arabi, en 2015. Le Brésilien, auteur de 14 buts et 7 assists en 78 matchs avec les Waeslandiens, aurait probablement pu percer un cran plus haut dans notre championnat.

Ce n'était cependant pas le premier choix exotique de Dutra : du Brésil, il était parti au Japon avant d'arriver au Daknam, et après quelques années de retour au pays après Al-Arabi, il reprendra son baluchon en 2019 direction Al-Nasr (Dubaï). Actuellement, il est à nouveau au Japon, au Shimizu S-Pulse, et mène sa carrière de manière originale, mais apparemment sans regrets.

Frank Acheampong : d'Anderlecht au Tianjin Teda, 2017

"Mister Europe" connaissait déjà bien l'Asie avant de rejoindre le RSCA : Frank Acheampong a fait ses débuts professionnels en Thaïlande, à Buriram United, avant de tenter sa chance en Europe avec beaucoup de succès. Mais le voir opter, à 23 ans, pour la Chine et le Tianjin Teda restait une grosse surprise pour le public anderlechtois.

Acheampong a quitté les Mauves sur un beau bilan de 165 matchs pour 22 buts et 21 assists, après deux titres de champion de Belgique et avec un statut de chouchou du public. La Chine lui réussit plutôt bien puisque le Ghanéen y empile les buts (30 en 66 rencontres) et n'a jamais semblé proche de revenir en Europe ...

Junior Edmilson : du Standard à Al-Duhail, 2018

L'un des départs les plus surprenants et les plus regrettables : après sa plus belle saison et alors qu'il paraît proche des Diables Rouges, Edmilson quitte le Standard et rejoint les sables du Qatar, à Al-Duhail. Un choix indéniablement financier, même si Junior preste à un bon niveau et avec sérieux depuis son arrivée dans la péninsule.

Chaque mercato le voit cité dans plusieurs clubs belges : Anderlecht le premier, mais également l'Antwerp et, évidemment, le Standard où il reste adulé et où son choix avait étonné. L'enfant de Liège aura remporté la Coupe juste avant son départ et s'en est allé sur 23 buts en 91 matchs avec les Rouches ; à 25 ans, il peut encore envisager de relancer sa carrière, mais peut-il encore rêver des sommets ?

Cristian Benavente : de Charleroi au Pyramids FC, 2019

Destination plutôt surprenante voilà un peu moins d'un an pour le feu follet du Mambourg : Cristian Benavente opte, à 24 ans, pour l'Égypte et le Pyramids FC. Incompréhension, car Benavente semblait prêt à faire le grand pas vers le top belge et confirmer son statut acquis à Charleroi à coup d'arabesques et de buts (29), contribuant grandement à l'installation des Zèbres au subtop belge.

Confirmation quelques mois plus tard que le Péruvien n'a pas forcément été des plus heureux chez le "nouveau riche" égyptien : il rebondit rapidement, dès l'été 2019, au FC Nantes, où il peine à retrouver son niveau carolo. Benavente s'est-il brûlé les ailes ?

Youssouf Niakaté : de l'Union Saint-Gilloise à Al-Wahda, 2019

Il n'évoluait "qu'en D1B", mais Youssouf Niakaté était très suivi au sein de notre football depuis un certain 27 septembre 2018 et un triplé face au RSC Anderlecht en Coupe de Belgique. Serial buteur de l'Union Saint-Gilloise, le Français (40 buts) aurait probablement pu rejoindre la D1A et y passer un palier, mais optera en juillet dernier pour l'Arabie saoudite et Al-Wahda (La Mecque).

Cette saison, Niakaté compte déjà 5 buts en Saudi Professional League ; l'USG, de son côté, aurait touché environ 2 millions pour son attaquant, qui confiait à l'époque à Walfoot : "L'envie de passer un cap en D1A était là, mais je n'ai pas reçu d'offre concrète". Musulman, ayant percé tard dans le football et souhaitant donc se mettre à l'abri financièrement, Niakaté a opté assez naturellement pour La Mecque comme point de chute.