🎥 Cyiel Dessers et Paul Onuachu récompensés au Nigéria

Devant, notamment, l'ex-Carolo Victor Osimhen, Wilfred Ndidi a été élu Joueur Nigérian de l'année, mais d'autres joueurs bien connus en Belgique ont aussi été mis à l'honneur lors des traditionnels Ballers Awards: les récompenses de fin d'année du football nigérian.

C'est le cas de Cyriel Dessers. L'attaquant à la double nationalité, meilleur buteur du championnat néerlandais, a reçu le trophée de Révélation de l'Année dans son pays d'origine.

Honoured to get this award! It means a lot to me, thanks @9ja_footballers and people who voted for me.

Hope to see you soon 🇳🇬 #BallersAwards pic.twitter.com/0wYST7igGR