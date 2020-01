William Balikwisha, en route pour une division inférieure?

De retour de prêt, le Belgo-Congolais pourrait rapidement filer en D1 Amateurs.

Après un prêt de six mois au Cercle de Bruges, où il n'a quasiment pas joué et où Bernd Strock ne comptait plus sur lui, William Balikwisha est revenu au Standard cet hiver. Mais il ne va pas y faire de vieux jours.

L'hypothèse la plus probable envoyait l'ailier belgo-congolais en D2 néerlandaise, mais, selon Het Nieuwsblad, William Balikwisha est de plus en plus proche de la D1 Amateurs et pourrait être prêté dans les prochains jours à Seraing, où il retrouverait Emilio Ferrera, intronisé T1 la semaine dernière.