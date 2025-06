Wouter Vandenhaute a "de moins en moins d'amis" à Anderlecht : un départ est-il inévitable ?

La grogne à l'encontre de Wouter Vandenhaute ne devrait pas diminuer quand la saison reprendra du côté du RSC Anderlecht. Pourtant, le président du Sporting est là pour rester, du moins à court terme.

C'est ironique : comme le titre le Nieuwsblad, le départ de Kenneth Bornauw de son poste de CEO Non-sports est peut-être l'un des rares que les supporters du RSC Anderlecht ne réclamaient pas. Le père de Sebastiaan Bornauw passait entre les gouttes des critiques, et faisait un travail de l'ombre assez apprécié au club.

De leur côté, Besnik Hasi et Wouter Vandenhaute sont remis en question, et tout le monde attendra des résultats concrets et si possible rapides de la part du duo de directeurs sportifs Borguet-Renard. La bonne nouvelle pour les supporters, c'est que le président ne devrait plus s'impliquer dans les décisions sportives.

Le public du Lotto Park se mobilise depuis des mois contre Vandenhaute, au point de créer un site internet (Wijwillenwouterweg) qui compile les erreurs commises par l'homme fort du Sporting, selon ses fondateurs.

Kompany, Kindermans, Karetsas, Verbeke, ... Beaucoup de décisions sont évoquées dans la "Chronologie du grand livre des bêtises" de Wouter Vandenhaute selon les supporters. 486 supporters ont signé une pétition pour demander son renvoi, un chiffre assez bas qui ne représente pas l'impopularité du président.

Mais qu'en sera-t-il vraiment ? Marc Coucke a récemment laissé entendre dans Bar Goens qu'il y a beaucoup de travail à faire à Anderlecht et a ainsi (in)volontairement mis plus de pression sur Vandenhaute, dont le mandat court théoriquement jusqu'en juin 2031. Pourtant, il semblerait qu'il y ait aussi des pressions internes.

D'après HUMO, une "manière élégante" de le renvoyer ne pourrait être trouvée qu'à la fin de 2026 en raison de son contrat longue durée, qui court jusqu'en 2031. Le magazine souligne que Vandenhaute a de moins en moins d'amis au sein du club...