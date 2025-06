Après Lavia, Karetsas ou Godts, Anderlecht va-t-il perdre une nouvelle pépite qui bat déjà les records ?

Le RSC Anderlecht a l'habitude ces dernières années de perdre assez vite ses pépites les plus prometteuses, avant même qu'elles atteignent l'équipe A. Le tout jeune Jayden Onya-Seke pourrait être le suivant.

Mika Godts, Bilal El Khannouss, Konstantinos Karetsas, Roméo Lavia : tous ont été formés à Neerpede mais, alors qu'ils en étaient parmi les plus grands talents, ont fini par quitter Anderlecht. Les trois premiers pour Genk, le dernier pour Chelsea.

L'instabilité au sein du centre de formation et de l'organigramme anderlechtois n'a pas aidé à convaincre les jeunes de rester mais dans certains cas, le talent était tout simplement trop grand pour empêcher un départ rapide. C'était aussi le cas de Julien Duranville qui, lui, a pu faire ses débuts en A avant d'être vendu au Borussia Dortmund.

Onya-Seke sur les tablettes de l'Ajax

Le Nieuwsblad nous apprend ce jeudi que c'est désormais le tout jeune Jayden Onya-Seke, qui n'a fêté ses 16 ans qu'en mai dernier, qui serait sur les tablettes de l'Ajax Amsterdam. L'Ajax a attiré Rayane Bounida il y a 2 ans et voudrait encore frapper fort en attirant celui qu'on considère comme la next big thing de Neerpede.

Onya-Seke, bien plus avancé que Bounida sur le plan physique, a fait ses débuts avec le RSCA Futures l'année passée. Il n'avait que 15 ans, 3 mois et 8 jours, ce qui lui a permis de battre le record du plus jeune joueur de notre football professionnel. Cette saison, il a disputé 12 matchs pour un assist, et on s'attend à ce qu'il devienne un joueur important des U23 assez vite.

Jayden Onya-Seke est sous contrat jusqu'en 2027. Si Anderlecht veut éviter un départ, il faudra peut-être encore le prolonger et peut-être même s'assurer que la porte de l'équipe A lui soit ouverte dès que possible...