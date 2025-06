Danijel Milicevic va-t-il rester malgré l'arrivée d'Ivan Leko ? Son avenir est incertain

Danijel Milicevic a été licencié en tant qu'entraîneur principal de La Gantoise au terme de la saison, mais pourrait bien rester au club. Il s'entend très bien avec Ivan Leko.

La Gantoise a décidé de se séparer de Danijel Milicevic, pourtant encore sous contrat pour plusieurs saisons, après des Playoffs totalement manqués. Nommé à titre intérimaire après avoir été adjoint de Wouter Vrancken, il n'a pas été confirmé dans ses fonctions.

C'est finalement Ivan Leko qui a été nommé pour lui succéder. Le désormais ex-coach du Standard a du pain sur la planche : il va devoir ramener La Gantoise en Europe, et le mercato ne sera pas facilité par l'absence de compétition européenne la saison prochaine.

Cela dit, pouvoir compter sur quelqu'un qui connaît bien le club pourrait aider Leko à s'intégrer plus confortablement à la Planet Group Arena. Selon le Nieuwsblad, il n'est pas impossible que Milicevic reste donc au club malgré la fin de son aventure en tant que T1.

"Milic" est en effet un ami proche d'Ivan Leko, révèle le média néerlandophone, ce qui pourrait influencer la décision de toutes les parties pour leur avenir commun. Reste à voir si le Croate voudra, ou pourra, conserver Danijel Milicevic à ses côtés.

Danijel Milicevic a été entraîneur adjoint de Hein Vanhaezebrouck dès la fin de sa carrière en 2021, et l'est resté jusqu'en mars dernier et le licenciement de Wouter Vrancken qu'il a remplacé.