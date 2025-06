Charleroi peut s'inquiéter : un cadre de Rik De Mil suscite beaucoup d'intérêt

La saison fort réussie de Charleroi va naturellement attirer des convoitises. Yacine Titraoui, notamment, est très suivi par des clubs étrangers.

Arrivé l'été dernier en provenance du Paradou AC, Yacine Titraoui (21 ans) s'est progressivement imposé au Sporting Charleroi. Obtenant d'abord du temps de jeu par bribes, il s'imposera comme un titulaire indiscutable en fin d'année 2024. Comme tous les Zèbres, il finira la saison en boulet de canon.

Initialement, on pensait Titraoui destiné à remplacer Adem Zorgane, qui n'est pas encore parti et avec qui il a fini par s'avérer complémentaire. Il a disputé 33 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, pour deux buts et deux passes décisives.

Résultat : il se pourrait que Titraoui, plutôt que de succéder à Zorgane, quitte le Sporting... avant lui ! En effet, selon La Gazette du Fennec, Yacine Titraoui serait tout proche d'un accord avec le LOSC, qui met le paquet pour l'arracher à Charleroi.

Les discussions seraient "à un stade avancé entre toutes les parties", et le Sporting Charleroi ne s'opposerait pas à un départ. Titraoui est sous contrat jusqu'en 2027 et est estimé à 3 millions d'euros, et le club carolo s'attend à faire une grosse plus-value (sachant que le Paradou AC dispose d'un gros pourcentage à la revente).

La Gazette du Fennec affirme même que l'Algérien se serait rendu à Lille afin de visiter les installations et d'assister à un match du LOSC en fin de saison, signe d'un intérêt concret. Le dossier pourrait évoluer assez vite.