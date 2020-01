🎥 Messi assure, le Barça en a bavé pour la première de Quique Setién

Il aura fallu une géniale action collective pour libérer le Camp Nou contre Grenade (1-0).

Au lendemain de la victoire du Real contre Seville et pour la première de Quique Setién sur le blanc Blaugrana, le Barça a ramé pour venir à bout de Grenade. Le Barça s'est longtemps arraché les cheveux et c'est finalement l'inévitable Lionel Messi qui a fait sauter le verrou.

Au terme d'une superbe action, initiée par l'Argentin et prolongée par Antoine Griezmann et Arturo Vidal, le Ballon d'Or a inscrit le 14e but de sa saison en Liga. Et surtout, il permet au Barça de recoller au train du Real Madrid. Les deux cadres (43 points) ont désormais huit unités d'avance sur le duo de poursuivants, composé de Seville et de l'Atleltico.