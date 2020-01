Dennis Praet titulaire pour la deuxième fois consécutive : "Youri Tielemans n'est pas un robot"

Le Diable Rouge était monté au jeu 13 minutes durant contre Southampton. Mais cela n'a pas empêché les Saints de l'emporter. Fin décembre, Tielemans était resté l'ensemble de la partie sur le banc (contre West Ham) pour la première fois de la saison en Premier League. Le coach des Foxes a expliqué ce choix à la télévision anglaise : "C'est sa première saison complète en Angleterre. De plus, Youri n'est pas un robot".

Par conséquent, c'est un autre ancien mauve qui entrera directement en action. Dennis Praet alterne les passages sur le banc, les montées au jeu et les titularisations. Il sera titulaire pour la deuxième fois consécutive pour affronter Burnley, 15ème du championnat anglais.

Voici la composition complète de Leicester :

Your Leicester City team for #BurLei, brought to you by @eToro 🦊