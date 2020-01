L'ancien gérant d'Osasuna reconnaît avoir truqué des matchs de Liga

La Liga espagnole est à nouveau mêlée à des affaires de corruption. Quand ce n'est pas les dirigeants de la Ligue ou de la Fédération, ce sont les dirigeants des clubs. L'ancien gérant d'Osasuna a reconnu ce mardi matin avoir payé de grosses sommes pour influencer le résultat de nombreux matchs.

Et avec succès ! En effet, pour voir son équipe gagner, Angel Vizcay a admis à la presse espagnole (Marca) avoir offert de gros chèques aux équipes rivales. Par exemple, lors de la saison 2012-2013, les dirigeants du club de Navarre ont offert 400.000 euros à Getafe ; Osasuna a "remporté" la rencontre 1-0. La saison suivante, même manoeuvre avec le Bétis Seville : score final : 2-1.

Mais ce n'est pas tout ; Vizcay reconnaît même avoir influencé le résultat de matchs auxquels ne participaient pas son club. Pour éviter la descente, la direction d'Osasuna a notamment payé Valladoid et l'Espanyol. Pire encore : l'ancien gérant du club déclare que tous les membres de la direction étaient au courant de ces manoeuvres.

Comme toujours, les supporters n'ont de cesse de critiquer haut et fort leurs dirigeants corrompus. Habitués à subir la corruption des dirigeants de leur club, les magouilles de la Fédération avec des dictatures, Arabie Saoudite en tête, et les positions d'extrême droite du Président de La Liga Javier Tebas, les supporters d'Osasuna ont pris clairement position contre Angel Vizcay et les siens.