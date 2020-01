Eden Shamir, un nouveau Rouche affamé : "Le Standard ? Un grand honneur !"

Présenté mardi en conférence de presse, Eden Shamir, qui n'avait pas encore quitté Israël depuis le début de sa carrière, va découvrir, en Belgique, un nouveau championnat et il est ambitieux.

Il l’affirme d’ailleurs: il n’a pas hésité une seule seconde avant d’accepter l’offre du Standard. "Ça s’est passé très vite et je suis très heureux d’avoir fait ce choix. C’est un grand honneur pour moi d’être, ici, au Standard. Et je ferai tout pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs."

Mais il le sait aussi, Eden Shamir débarque dans un club où la concurrence sera aiguisée : "Il va falloir que je travaille dur pour montrer au staff que je mérite une place dans cette équipe", insiste le nouveau médian Rouche.

Mais, même s’il sait qu’il va devoir grandir pour gagner les faveurs de son nouveau coach, il a faim et va se donner les moyens de ses ambitions. "Je suis venu pour ça", assène-t-il. "Je sais que j’ai pas mal de travail à effectuer, mais je sais aussi de quoi je suis capable et je veux saisir la moindre occasion pour me mettre en évidence."