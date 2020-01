L'incroyable rumeur qui voit Carlos Tévez revenir au top européen

Carlos Tevez a 35 ans et soufflera même ses 36 bougies début février. Actuellement à Boca Juniors, l'ex-international argentin est évidemment loin de l'incroyable niveau atteint il y a cinq à dix ans.

Pourtant, une rumeur franchement étrange surgit : d'après Tuttosport, repris par de nombreux médias y compris le Daily Mail en Angleterre, Carlos Tévez serait considéré comme une option par ... Manchester United, où l'Apache a évolué de 2007 à 2009, disputant 100 matchs et inscrivant 34 buts avant de rejoindre le rivla Manchester City où il fera des ravages.

Cette saison, cependant, Tévez marque le pas avec seulement 3 buts en 10 rencontres. Il n'a comptabilisé que 6 buts et 5 assists toutes compétitions confondues avec Boca Juniors la saison passée. Mais à en croire Tuttosport, United envisagerait un prêt à court terme pour compenser la blessure de Marcus Rashford, absent de longues semaines. Le FC Bruges se retrouvera-t-il en février prochain face à l'ancien international argentin, meilleur buteur de Premier League en 2011 et Joueur de l'année en Serie A en 2015 ? Ce serait probablement le retour le plus surprenant de l'année et on y croit peu ...