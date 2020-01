Virton bat le Beerschot grâce à Ribeiro

Pour le compte de la 23e journée de Proximus League, Virton a battu le Beerschot et réalise une excellente opération dans la course au gain de la 2e tranche.

Vainqueur de Roulers il y a huit jours, Virton retrouvait son public qu’il avait quitté sur une fausse note lors de la venue de Lokeren. L’adversaire du jour, le Beerschot en l’occurrence, est en lice pour remporter la 2e tranche. Côté virtonais, l’entraîneur Christian Bracconi avait choisi de titulariser François et Ribeiro au détriment de Jordanov (opération au nez) et Stelvio (remplaçant).

La première mi-temps sera rythmée, intéressante, hachée de petites fautes à répétition au grand dam du public frustré. Quant aux gardiens, Moris et Vanhamel, ils n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Les tentatives signées Holzhauser (10e), Ibara (27e), Tissoudali (30e) ou Lapoussin (35e) et Ribeiro (40e) ne donneront rien du tout ou si peu. Les défenses, compactes, bien en place, prennent le pas sur attaques.

Dès la reprise, la physionomie des débats change à peine mais on vit Virton davantage être en possession du cuir. Lapoussin et Ribeiro sollicitaient timidement Vanhamel. Les premiers remplacements arrivaient et les minutes s’égrenaient mais aucune équipe ne parvenait réellement à être à son avantage en zone de finition. Il faudra attendre l’entame du dernier quart pour voir le jeune Ribeiro trouver la faille (1-0, 76e) , inscrivant au passage sa deuxième rose de la campagne au terme d’un coup franc vite joué par Lecomte. Remplacé dans la foulée par Stelvio Cruz, il offrait une victoire importante à ses couleurs. La suite au prochain numéro et un déplacement à Lommel dimanche prochain à 16h. Virton est en pleine bourre.