🎥 Quand Lukaku interviewe une légende de l'Inter : "Tu marqueras autant que moi!"

Romelu Lukaku est bien parti pour marquer l'histoire de l'Inter Milan. L'attaquant belge a déjà inscrit 18 buts cette saison et semble avoir énormément progressé. Il a interviewé la légende des Nerazzurri, Christian Vieri, pour Inter TV !

Séquence assez sympathique proposée par la chaîne officielle de l'Inter : le passé et le présent du club se sont faits face pour une séance de questions-réponses. Romelu Lukaku a interrogé Christian Vieri, 123 buts pour l'Inter Milan ... "Quelqu'un peut-il imiter ce que tu as réalisé pour le club ?", demande ainsi Lukaku à son illustre prédécesseur. "Toi, oui ! Tu joues à l'Inter, tu es aussi grand que moi, aussi gros que moi (rire). On pèse 100 kilos, toi un peu moins peut-être ... Tu es gaucher, tu joues pour l'équipe comme moi, tu aides tes équipiers ... J'ai marqué longtemps, maintenant, c'est à toi", affirme Vieri.

Comme Vieri et Ronaldo

Christian Vieri a ensuite comparé le duo formé par Lautaro Martinez et Lukaku à celui que lui-même composait avec quelques équipiers : "Vous êtes le meilleur duo d'Europe. Tu as 26 ans, Lautaro en a 22 ... Et toi, tu as déjà marqué 18 buts depuis août ! Peu de gens y arrivent car c'est difficile de marquer en Italie", pointe-t-il. "Il reste encore tout le deuxième tour, tu marqueras beaucoup et Lautaro aussi. Ca me rappelle quand je jouais avec Ronaldo ou Crespo. L'Inter a toujours eu de grands attaquants et maintenant c'est à toi et Lautaro de marquer une avalanche de buts".