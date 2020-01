Bataille entre Coucke et Didillon à Genk ? "J'espère qu'ils ne le mettront pas hors de l'équipe sans raison"

Thomas Didillon doit faire face à Gaëtan Coucke à Genk. Mais est-ce que ça va être une bataille ou le gardien de but venu d'Anderlecht, a-t-il reçu des garanties ?

Didillon était plus que fatigué de la banquette d'Anderlecht. La question est donc de savoir s'il voulait échanger celle de Bruxelles contre celle du Limbourg. "Je me demande si Didillon veut s'asseoir sur le banc pendant six mois", a déclaré Jos Beckx, superviseur des entraîneurs des gardiens de Malines, au Belang van Limburg.

"Je me rends compte que dans ces circonstances, le club doit faire quelque chose. Mais j'espère que [Gaetan] Coucke ne sera pas abattu à la moindre erreur. Il mérite tout le soutien. J'espère qu'ils ne le mettront pas hors de l'équipe sans raison."

Et d'ajouter, "à Genk, ils sont fiers de leurs jeunes talents. Alors vous devez accepter que quelqu'un comme ça se trompe un jour. Ce ne sont pas tous des Courtois. Ils ne retrouveront jamais un joueur comme lui".