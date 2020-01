Copa del Rey : ça passe pour le Real Madrid, Villarreal, Valence et la Real Sociedad

Soirée coupe un peu partout en Europe, tout comme en Espagne où Valence, Villarreal, la Real Sociedad ou encore le Real Madrid cherchaient à valider leur billet pour le prochain tour.

Real Zaragoza - Real Madrid 0-4

Le Real se déplaçait à Saragosse pour tenter de décrocher son ticket pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Zidane laissait Courtois sur le banc au profit d'Areola. Les visiteurs prenaient rapidement les choses en main avec un but de Varane (6e). Lucas Vazquez (32e) doublait la mise sur un nouveau service de Kroos déjà à la base du premier but. En fin de rencontre, Vinicius Jr (72e) puis Benzema (79e) mettaient fin à toute illusion pour valider la qualification du Real Madrid.

Real Sociedad - Osasuna 3-1

La Real Sociedad (sans Januzaj resté sur le banc toute la rencontre) ouvrait le score via Isak (33e) sur un service d'Ødegaard, avant que Cardona ne remette Osasuna dans le coup quelques minutes plus tard. Après la pause, Ødegaard se muait en buteur pour remettre ses couleurs aux commandes (61e). Isak à nouveau servi par Ødegaard inscrivait un doublé pour mettre les siens définitivement aux abris (69e).

Cultural Leonesa - Valence 0-0 (t.à.b. 2-4)

Après avoir éliminé l'Atletico Madrid, le club de l’ancien Anderlechtois Andy Kawaya (absent lors de cette rencontre) se frottait à Valence. Le pensionnaire de D3 espagnole a tenu tête au club de Liga 120 minutes durant mais finit par s'écrouler lors de la séance de tirs au but 2-4.

Rayo Vallecano - Villarreal 0-2

Villarreal a eu du mal face à la formation de 'Segunda Division' et il aura fallu attendre la fin de rencontre et une réalisation de Fernando Niño (83e) pour voir émerger le huitième classé de Liga. Santi Cazorla enfonçait le clou deux minutes plus tard pour tuer la rencontre et sceller la qualification.