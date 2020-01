Naples se moque de Chelsea, Mertens terminera bien la saison au Napoli

Annoncé dans à peu près tous les clubs d'Europe..., Dries Mertens devrait bel et bien aller jusqu'au bout de son contrat et ainsi terminer la saison à Naples.

Après avoir écarté les offres concrètes de Monaco et West Ham, notamment, les dirigeants napolitains ont annoncé le prix qu'il désirait pour Mertens : 47 millions d'euros, selon AS. Pourtant, il ne lui reste plus que cinq mois de contrat. En d'autres termes : notre joueur n'est plus à vendre.

Actuellement blessé, Mertens reprend petit à petit les entraînements collectifs. Il a manqué les dernières rencontres mais devrait revenir rapidement, ce qui serait de bonne augure pour une préparation optimale en vue de l'Euro 2020. Chelsea, de son côté, a bien entendu signalé qu'il ne comptait pas débourser une telle somme pour un joueur en fin de contrat.