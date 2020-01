Officiel : Zulte Waregem se renforce encore, cette fois en provenance de Gand !

Zulte Waregem réalise un mercato hivernal de haut vol : les Flandriens viennent d'officialiser l'arrivée de Jean-Luc Dompé.

Comme on le pressentait, l'ancien du Standard et de l'AS Eupen Jean-Luc Dompé (24 ans) rejoint officiellement Zulte Waregem en provenance de La Gantoise. Il signe jusqu'en 2023 au Gaverbeek et anime encore un peu plus un mercato flandrien très rythmé puisque Zulte a déjà conclu les arrivées de Jelle Vossen, Hotman El Kababri et Bassem Srarfi.

Dompé va quant à lui porter les couleurs d'un cinquième club belge après le STVV, le Standard, Eupen et Gand.