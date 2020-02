🎥 Premier League : Liverpool poursuit sa folle série, Benteke titulaire lors de la défaite de Crystal Palace

Liverpool continue sa folle saison avec un bilan de 73 points sur 75 ! Du côté des Belges, Benteke était aligné d'entrée avec Crystal Palce tandis que Christian Kabasele a joué les 90 minutes avec Watford. Tossard ne s'est pas montré décisif avec Brighton.

Liverpool poursuit sa folle course vers le titre avec sa victoire 4-0 contre Southampton. Si les hommes de Jürgen Klopp ont peiné à trouver la faille en première mi-temps, ils ont déroulé lors du second acte.

Oxlade-Chamberlain a fait 0-1 deux minutes après le coup d'envoi de la seconde période. C'est ensuite Henderson qui a doublé la mise à l'heure de jeu avant que Salah n'inscrive un doublé (72e et 90e). Une belle victoire pour les Reds qui rentrent un peu plus dans l'Histoire du football anglais.

Et 1, et 2, et 3-0 !! C'est au tour de @MoSalah de régaler avec cette petite pichenette qui trompe Alex McCarthy ! 73 points sur 75 pour @LFC désormais... Effrayant #voosport pic.twitter.com/JQkWuWnBxW — VOOsport (@VOOsport) February 1, 2020

Prestations compliquées pour les Belges

Petite surprise dans le onze de base de Crystal Palace. Benteke était aligné d'entrée par Roy Hodgson pour le match face à Sheffield. Cependant, l'attaquant de 29 ans, absent depuis le 21 décembre, n'a pas réussi à faire trembler les filets et a été remplacé à la 71e minute. Sheffield s'est imposé 0-1 grâce à auto-but du gardien de Crystal, Guaita.

Le Watford de Kabasele s'est incliné en toute fin de rencontre face à Everton sur le score de 2-3. Masina (10e) et Pereyra (42e) avaient pourtant mis Watford sur la bonne voie en inscrivant un but chacun. Mais Everton est revenu à égalité dans le temps additionnel de la mi-temps grâce à un doublé de Yerry Mina. En fin de rencontre, Walcott crucifiait Watford en inscrivant le but de la victoire pour les Toffees.

Enfin, Leandro Trossard ne s'est pas montré décisif mais Brighton a quand même réussi à arracher le match nul 3-3 contre West Ham. Diop et Snodgrass par deux fois ont permis aux Londoniens de mener 3-1 avant que avant que Gross et Murray ne remettent les deux équipes à égalité.

Les autres résultats en Premier League

Bournemouth 2-1 Aston Villa

Newcastle 0-0 Norwich