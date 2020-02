Yves Vanderhaeghe aux anges après la victoire face au Standard: "Un joli cadeau pour mon 50e anniversaire"

Ce vendredi en ouverture de la 24ème journée de Jupiler Pro League, Courtrai a pris la mesure du Standard de Liège (3-1).

Les Kerels ont prouvé qu'ils étaient bel et bien en forme. Après avoir partagé l'enjeu contre l'Antwerp en Coupe et le Club de Bruges le week-end dernier en championnat, les troupes d'Yves Vanderhaeghe se sont payées le scalp du Standard ce vendredi.

"Je suis très satisfait du niveau que nous avons atteint. J'ai changé mon système de jeu et cela bien fonctionné. À l'avant, nous voulions déstabiliser la défense du Standard et cela a parfaitement réussi", souligne le coach des Courtraisiens. "Bravo et chapeau à mes joueurs. Après la réduction au score dfu Standard (2-1), il y aurait pu avoir un peu de doute mais non. Je pense toujours que cette victoire est méritée. Un joli cadeau pour mon 50e anniversaire", a conclu Yves Vanderhaeghe.