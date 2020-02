Le capitaine du Beerschot estime que le club a raison de demander l'annulation du match à Virton

Le Beerschot a décidé de demander l'annulation du match à Virton après que le département des arbitres ait indiqué que le but des Gaumais n'aurait pas dû compter.

Très rare d'avoir à faire face à une telle défaite. "Je me suis immédiatement adressé au groupe", explique le capitaine de Beerschot, Mike Vanhamel.

"Si vous quittez Virton avec un 0-0, vous aurez finalement joué un bon match. Maintenant, nous perdons à cause d'une erreur de l'arbitre", ajoute le gardien. "Cela est dû, d'une part, au fait que l'arbitre décide de ne pas siffler et, d'autre part, que l'action a ensuite été hors-jeu, ce qui n'est pas non plus signalé."

Pas beaucoup d'options

Le Beerschot souhaite donc que la commission des litiges annule le match. "Nous allons voir ce qu'il adviendra de la plainte. Si le syndicat et les chefs des arbitres donnent assez rapidement raison au club, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Soit annuler le but et donc obtenir un match nul, soit rejouer de le match. "